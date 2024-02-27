Разгадка загадки: как на рынок подержанных машин попадают новые «китайцы» без пробега

Новинки китайских авто на вторичном рынке: чаще всего это машины без пробега

Продажи подержанных китайских автомобилей выросли почти вдвое. В 2023 году прирост составил 76%, что привело к тому, что доля автомобилей из Китая на вторичном рынке превысила 3%, подсчитали в «Авито Авто».

Наиболее популярны среди россиян бренды Geely и Chery, которые составили около 25% и 12% соответственно. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в настоящее время превышает 1,6 млн рублей.

Эти данные подтверждает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. Он отмечает, что в прошлом году на вторичном рынке стало больше китайских автомобилей из-за предложения выгодных условий крупнейшими китайскими компаниями на обмен и trade-in.

Особенно востребованными оказались модели Geely Monjaro с пробегом, которые часто привозят в Россию с небольшим пробегом, что делает их доступными для покупки на вторичном рынке.

Однако директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков указывает на то, что значительная часть китайских автомобилей на вторичном рынке это машины, завезенные по параллельному импорту, и многие из них по факту не являются подержанными.

Дело в том, что когда частные лица или мелкие компании занимаются импортом подержанных автомобилей, они часто регистрируют их как подержанные, даже если они по факту являются новыми. Это связано с тем, что они не имеют возможности продавать их как новые автомобили из-за более строгих требований. Поэтому статистика тут не очень корректная.

Он отмечает, что пока рано говорить о реальном росте количества китайских автомобилей на вторичном рынке, так как рынок не насыщен ими до конца. Средний срок эксплуатации новой машины составляет три-пять лет, и только через некоторое время станет ясно, какие изменения это принесет.

Продажи подержанных автомобилей в России начали снижаться с лета 2023 года, ранее сообщал «Автостат». Эксперты агентства перечислили несколько причин, которые повлияли на это снижение. Одна из них – запрет на ввоз транспортных средств из Японии.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Коммерсант»