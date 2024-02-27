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В России могут подорожать автозапчасти: Минпромторг хочет обновить перечень брендов

В Минпромторге рассматривают варианты ограничения поставок запчастей из-за рубежа

Минпромторг рассматривает возможность исключить из Перечня параллельного импорта товары некоторых автомобильных брендов, речь идет о запчастях. В экспертном сообществе расценивают действия ведомства как стремление защитить отечественных производителей автокомпонентов.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Союз автосервисов обратились в Минпромторг РФ с заявлением. В своем ответе на запрос министерства специалисты РОАД и Союза автосервисов указали на эффективность временного отказа по ввозу запчастей производителей автомобилей и их компонентов из недружественных стран. При этом эксперты указали на невозможность сокращения количества брендов производителей авто и запасных частей, указанных в приказе Минпромторга РФ от 21 июля 2023 года.

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«Речь идет о системной работе по корректировке перечня, в том числе на основании предложений бизнес-сообщества, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что в Минпромторге регулярно обновляют перечень брендов, разрешенных к параллельному импорту, в зависимости от ситуации на рынке. При этом в ведомстве подчеркнули, что любые предложения по включению или исключению товаров из перечня требуют согласования с отраслевыми подразделениями, ответственными федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом.

По мнению члена правления Союза автосервисов России Ильи Плисова, такое ограничение решит сразу несколько задач.

«Во-первых, снизит количество контрафакта, как ввозимого через таможню, так и производимого внутри страны. Во-вторых, отдадут управление ценами производителям легальной продукции. В-третьих, возложат на импортера и производителя гарантийные обязательства», — объяснил представитель Союза автосервисов.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предположил, что изменением перечня автомобильных брендов Минпромторг намерен защитить интересы российских автозаводов, выпускающих аналогичную продукцию. Но для взвешенного решения вопроса необходимо выяснить, что все-таки будет выгодно российскому бюджету.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
27.02.2024
Фото:Depositphotos
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