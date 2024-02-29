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В Казахстане штрафы за превышение скорости будут в разы выше, чем в России

В Казахстане за превышение скорости на 80 км/ч накажут на 28 тыс. рублей

Минюст Казахстана предложил ввести новые штрафы за превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения.

Изменения содержатся в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях».

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Так, за превышение скорости от 40 до 80 км/ч оштрафуют на 69 000 тенге (14 000 рублей), от 80 и более км/ч – на 138 000 тенге (28 000 рублей). За повторное превышение скорости от 80 км/ч и более в течение года штраф составит уже 207 000 тенге (42 000 рублей).

За перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства, высовывание пассажиров в оконные проемы и люки транспортного средства, открывание дверей на ходу и т. д. предлагается штрафовать на 34 500 тенге (7 тыс. руб.).

Сможете ли вы прожить без превышения скорости хотя бы день?

Для сравнения: в России за превышение скорости от 20 до 40 км/ч положен административный штраф в размере 500 руб.; 40-60 км/ч – от 1 до 1,5 тыс. руб.; 60-80 км/ч – от 2 до 2,5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. За превышение значения более 80 км/ч положен штраф в 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

В России тем временем затихла дискуссия о закреплении в ПДД запрета на превышение средней скорости и установлении штрафа за это нарушение, инициированная Минтрансом. Это бывает нечасто, но в данном случае против новации резко выступили в МВД. Ведь нужно не просто прописать среднюю скорость в ПДД и в КоАП, но и создать условия, при которых не будет никаких технических ошибок.

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Источник: sputnik.kz

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Коллаж «За рулем»
Количество просмотров 2
29.02.2024
Фото:Коллаж «За рулем»
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