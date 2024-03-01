Apple отчаялась запустить автомобиль, который разрабатывался с 2014 года

Apple закрыла проект автономного автомобиля, в котором участвовало 5000 человек

В компании Apple приняли решение свернуть разработку полностью автономного электромобиля. Этот проект назывался Project Titan и был запущен в 2014 году. Теперь компания вынуждена уволить часть занятых в нем сотрудников, а остальных перевести в другие подразделения. Известно, что часть коллектива займется сферой искусственного интеллекта.

Первые сложности стали заметны еще в 2016-м: после новостей об испытаниях последовало объявление о том, что запуск отложен до 2021 года... А ведь поначалу все выглядело весьма перспективно и в отдельные периоды численность сотрудников, занятых в Project Titan, доходила до 5 тысяч человек.

Вероятно, одной из причин стала некоторая неопределенность главного вектора проекта: изначально потенциальным референсом и конкурентом виделась Tesla, затем было решено создать некий «ответ» автономной машине Waymo...

Рендеры агентства Reuters для канала AppleHub в Twitter – «яблочный» автомобиль мог выглядеть так

Известно, что руководство Apple всячески лоббировало этот проект, но, несмотря на оказываемое на коллектив Project Titan корпоративное давление, выхода на рынок автомобиля от Apple так и не случилось. Более того, дело не дошло даже до презентации прототипа. Кто знает, может быть, дело в 24 Гб конфиденциальных данных по проекту, украденных у компании в 2018-м...

Источник: Bloomberg