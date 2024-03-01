Apple отчаялась запустить автомобиль, который разрабатывался с 2014 года
В компании Apple приняли решение свернуть разработку полностью автономного электромобиля. Этот проект назывался Project Titan и был запущен в 2014 году. Теперь компания вынуждена уволить часть занятых в нем сотрудников, а остальных перевести в другие подразделения. Известно, что часть коллектива займется сферой искусственного интеллекта.
Первые сложности стали заметны еще в 2016-м: после новостей об испытаниях последовало объявление о том, что запуск отложен до 2021 года... А ведь поначалу все выглядело весьма перспективно и в отдельные периоды численность сотрудников, занятых в Project Titan, доходила до 5 тысяч человек.
Вероятно, одной из причин стала некоторая неопределенность главного вектора проекта: изначально потенциальным референсом и конкурентом виделась Tesla, затем было решено создать некий «ответ» автономной машине Waymo...
Известно, что руководство Apple всячески лоббировало этот проект, но, несмотря на оказываемое на коллектив Project Titan корпоративное давление, выхода на рынок автомобиля от Apple так и не случилось. Более того, дело не дошло даже до презентации прототипа. Кто знает, может быть, дело в 24 Гб конфиденциальных данных по проекту, украденных у компании в 2018-м...
Источник: Bloomberg
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