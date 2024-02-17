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Инженеру светит тюремный срок за кражу технологий беспилотников

Бывший инженер Apple будет отбывать срок в тюрьме после кражи коммерческой тайны

В 2018 году ФБР инициировало расследование в отношении бывшего инженера Apple Сяолана Чжана, который был обвинен в краже коммерческой тайны, связанной с технологией беспилотных автомобилей компании, известной как Project Titan.

Чжан признался в краже файлов с чертежами и другой информацией о технологии беспилотных автомобилей Apple. Чжана обвиняли в загрузке 24 гигабайт конфиденциальных данных на свой личный компьютер, а также в отправке по электронной почте на свой личный аккаунт более 12 000 файлов. Эти файлы содержали информацию о системе беспилотного автомобиля Apple, которая включает бортовые камеры, радары и лидары.

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Хотя Чжан не признал себя виновным при первом обвинении в 2018 году, в конечном итоге он признал себя виновным в 2022 году. Судья приговорил его к 120 дням тюремного заключения, трехлетнему испытательному сроку и штрафу в размере 146 984 долларов США.

Источник: Hypebeast

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
17.02.2024
Фото:Unsplash
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