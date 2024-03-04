Названы детали машин, подорожавшие больше всего

«Росгосстрах»: «аварийная корзина» запчастей у Skoda выросла в цене на 83,5%

Компания «Росгосстрах» провела исследования, согласно которым в период с января 2022 года по январь 2024 года «аварийная корзина» по марке Mercedes Benz подорожала на 94,2%. Больше всего вырос в цене капот к GLK-Klasse — плюс 169,8%.

По марке BMW «аварийная корзина» стала дороже на 75,3%. Больше всего выросло в цене лобовое стекло к X5 — на 108,4%. Также в тройке лидеров по росту стоимости «корзины» оказалась Skoda — плюс 83,5%. По этой марке больше всего подорожал задний бампер на Rapid — плюс 125,5%.

К японским моделям детали из «аварийной корзины» стали дороже примерно на 40%. Среди «японцев» больше всего запчасти подорожали у Nissan – плюс 65,9%. Передняя левая фара к Nissan Terrano прибавила в цене 280%.

Запчасти к авто марки Kia поднялись в цене на 34,6%, для Hyundai — на 33,8%, а к российским ВАЗ/Lada — на 29,9%. При этом лобовое стекло на Kia Sportage подорожало на 160%, а задний бампер на Ниву — на 70,5%.

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Источник: «Российская газета»