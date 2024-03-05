В России появится новый среднеразмерный кроссовер за разумные деньги

BAIC X75 будут продавать в 4 комплектациях, начальная цена – до 3 млн рублей

Китайская BAIC официально представила среднеразмерный кроссовер X75, который станет флагманской моделью китайского бренда в России.

У автомобиля безрамочная решетка радиатора и стильные L-образные дневные ходовые огни. Сзади новинка легко узнаваема по светящемуся логотипу на крышке багажника и неповторимому рисунку фонарей. Расширенная передняя часть и удлиненный кузов автомобиля визуально добавляют автомобилю объема.

BAIC X75 – один из самых крупных автомобилей сегмента среднеразмерных кроссоверов, его длина, ширина и высота составляют 4745, 1892 и 1715 мм соответственно, а колесная база – 2800 мм.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 177 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT. До 100 км/ч переднеприводный автомобиль разгоняется за 8,6 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,2 литра на 100 км.

В салоне – 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 12.3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также отдельный дисплей управления климатом.

В России кроссовер предложат в 4 комплектациях: Comfort, Luxury, Luxury Pro, Exlusive.

Уже в базовой Comfort автомобиль оснащен подогревом передних сидений, зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя и дистанционным пуском двигателя.

Есть 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, передние сиденья оснащены вентиляцией, поясничным подпором и электрорегулировками, установлено 11 систем активной безопасности.

Начиная с версии Luxury Pro в список оснащения добавлена панорамная крыша с электроприводом.

BAIC X75 поступит в продажу 25 марта 2024 года, обещают, что стоимость автомобиля в базовой комплектации не будет превышать 3 миллионов рублей.

Китайские производители стали больше прислушиваться к клиентам из России: так, недавно у BAIC U5 Plus, X35 и BJ40 русифицировали мультимедиа и приборную панель. Обещают русифицировать интерфейс и кроссовера BAIC X55, который также официально предствлен в нашей стране.

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Источник: BAIC