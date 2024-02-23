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BAIC ответил на критику от россиян в адрес своих машин

BAIC серьезно отнесся к критике своей продукции и пообещал исправить недостатки

На прошлой неделе в интернете на видео владелица BAIC U5 Plus рассказала о проблемах ее нового автомобиля.

Удивительно, что уже через полтора месяца перестала работать система камер кругового обзора. Затем отказала аудиосистема, выдала ошибки ABS. Также лопнуло лобовое стекло.

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus
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BAIC отнесся к критике серьезно и провел внутреннее расследование. В дилерском центре жалобы клиента были обработаны согласно регламенту. Неисправность ABS полностью устранена, а также проведена русификация мультимедийной системы.

Известно, что из-за сильных морозов сенсорный дисплей может перестать работать. В настоящий момент, со слов клиента, мультимедийная система работает без нареканий.

BAIC уже разрабатывает предупреждающие меры, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Компания также планомерно следует курсу повышения качества сервиса. За первый год работы бренда на российском рынке были разработаны и запущены программы «Подменный автомобиль» и «Помощь на дороге».

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Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Baic
Количество просмотров 3
23.02.2024
Фото:Baic
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