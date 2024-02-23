BAIC ответил на критику от россиян в адрес своих машин
На прошлой неделе в интернете на видео владелица BAIC U5 Plus рассказала о проблемах ее нового автомобиля.
Удивительно, что уже через полтора месяца перестала работать система камер кругового обзора. Затем отказала аудиосистема, выдала ошибки ABS. Также лопнуло лобовое стекло.
BAIC отнесся к критике серьезно и провел внутреннее расследование. В дилерском центре жалобы клиента были обработаны согласно регламенту. Неисправность ABS полностью устранена, а также проведена русификация мультимедийной системы.
Известно, что из-за сильных морозов сенсорный дисплей может перестать работать. В настоящий момент, со слов клиента, мультимедийная система работает без нареканий.
BAIC уже разрабатывает предупреждающие меры, чтобы подобное не повторилось в будущем.
Компания также планомерно следует курсу повышения качества сервиса. За первый год работы бренда на российском рынке были разработаны и запущены программы «Подменный автомобиль» и «Помощь на дороге».
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Источник: Российская газета
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