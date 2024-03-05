Простота ремонта, надежность и безотказность: названы лучшие авто 2024
Авторитетный американский журнал Consumer Reports каждый год публикует рейтинг лучших автомобилей, представленных на рынке США.
В 2024 году рейтинг Consumer Reports возглавили Subaru Forester и Toyota Camry, они названы лучшими на рынке. Эксперты ресурса по достоинству оценили эксклюзивный дизайн моделей, интерфейс, премиальный интерьер и систему безопасности.
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Согласно анализу, надежность большинства моделей Subaru и Toyota с каждым годом только растет. Американские покупатели ценят Subaru Forester и Toyota Camry за простоту ремонта, надежность и бесперебойную работу большинства узлов автомобиля.
Также с наилучшими показателями своего функционала в рейтинг лучших машин на американском рынке вошли: Subaru Crosstrek, Toyota Highlander, Toyota Prius Prime, BMW X5, Tesla Model Y, Ford Maverick.
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Источник: consumerreports.org