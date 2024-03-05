#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Простота ремонта, надежность и безотказность: названы лучшие авто 2024
5 марта
Простота ремонта, надежность и безотказность: названы лучшие авто 2024
Модели Subaru и Toyota возглавили ежегодный...
Смертельная авария в Челябинской области: погибли дети
5 марта
Смертельная авария в Челябинской области: погибли дети
Двое детей и взрослые погибли в ДТП в...
Okavango на 90 мм длиннее, на 15 мм шире и на 81 мм выше, чем Monjaro. Превосходство над Атласом – 190, 10 и 65 мм соответственно. Большая машина!
5 марта
Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам
Эксперт «За рулем» подметил интересные...

Простота ремонта, надежность и безотказность: названы лучшие авто 2024

Модели Subaru и Toyota возглавили ежегодный рейтинг Consumer Reports

Авторитетный американский журнал Consumer Reports каждый год публикует рейтинг лучших автомобилей, представленных на рынке США.

В 2024 году рейтинг Consumer Reports возглавили Subaru Forester и Toyota Camry, они названы лучшими на рынке. Эксперты ресурса по достоинству оценили эксклюзивный дизайн моделей, интерфейс, премиальный интерьер и систему безопасности.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

Согласно анализу, надежность большинства моделей Subaru и Toyota с каждым годом только растет. Американские покупатели ценят Subaru Forester и Toyota Camry за простоту ремонта, надежность и бесперебойную работу большинства узлов автомобиля.

Также с наилучшими показателями своего функционала в рейтинг лучших машин на американском рынке вошли: Subaru Crosstrek, Toyota Highlander, Toyota Prius Prime, BMW X5, Tesla Model Y, Ford Maverick.

Источник: consumerreports.org

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0