Знакомый добротный «европеец» с небольшим пробегом по цене нового «китайца»

«За рулем» рассказал, как выбрать хороший Volvo XC40 на вторичном рынке

Когда говорят о безопасном автомобиле, сразу же на ум приходит шведская марка Вольво.

И хотя многое изменилось, да и сам бренд теперь принадлежит китайской Geely, машины Volvo по-прежнему надежные и качественные, а за три миллиона на вторичке можно найти отличный пятилетний XC40 2019-2020 года выпуска с пробегом от 80 000 км, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Построен кроссовер на платформе СМА и унифицирован с Geely Tugella и Monjaro. Несмотря на скромные габариты, XC40 довольно вместительный.

Салон сделан из качественных материалов и за пять лет при должном обращении будет выглядеть вполне свежо. «Сверчки» появляются после 200 тыс. пробега. Подержанные машины, которые есть на рынке, чаще всего везли к нам из Бельгии или Швеции.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

- Под капотом только двухлитровые «четверки» – бензиновые и дизельные. Оптимальный (а потому и самый популярный) – бензиновый двигатель Т4 мощностью 190 л.с.

Массовых поломок за ним не замечено. Чуть больше мороки с дизелем. Чаще всего приходится чистить клапан системы EGR.

За подключение задних колес отвечает муфта BorgWarner (она же Haldex) пятого поколения. Чтобы она работала исправно, жидкость в ней необходимо менять каждые 50 тысяч км.

Фильтр по технологии не меняется, но техцентры давно наловчились делать промывку. И пренебрегать ею не стоит, иначе из-за отложений муфта быстрее выйдет из строя.

Иногда встречаются машины с трехцилиндровым турбомотором 1.5, который устанавливали на Geеly Coolray. К нам такие машины официально не поставляли.

С другими престижными моделями-пятилетками вы можете ознакомиться в полней версии материала «За рулем».