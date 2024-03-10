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Новый советский грузовик 36 лет простоял в гараже — вот как он выглядит (видео)

Блогер рассказал о грузовой «капсуле времени» — ГАЗ-52, выпущенном в 1986 году

ГАЗ-52, как и появившийся с ним в одно время старший брат ГАЗ-53, собирались в СССР огромными тиражами – количество выпущенных грузовиков этого семейства исчисляется цифрами с шестью нулями. Однако машин в отличном, да и просто в работоспособном состоянии к настоящему времени осталось до обидного мало – а все потому, что трудились этим машины в жесточайших условиях.

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Тем удивительнее, что на просторах интернета иногда все же мелькают «капсулы времени» не легковых, а именно грузовых советских машин. Как раз такой ГАЗ-52 обнаружился некоторое время назад в Тольятти.

Продавец утверждает, что выпущенный в 1986 году грузовик отправился прямиком в гараж и простоял там 36 лет. Пробег исчисляется парой десятков километров. Все детали в состоянии новых, с рессор до сих пор не снята заводская упаковка. Большинство пломб тоже на месте. За все время несколько раз открывались лишь водительская дверь и капот.

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У многих пользователей возникли закономерные сомнения в «капсульности» этого аппарата. А что, если это просто неплохо отреставрированная машина? Как бы там ни было, а этой истории уже более года, и, судя по отсутствию этой машины на классифайдах, свой миллион, выставленный в качестве цены ГАЗ-52, владелец все же получил.

Источник: Гора автофактов

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Фото:Авто.ру
Количество просмотров 1
10.03.2024
Фото:Авто.ру
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