Новый Solaris и Lada с автоматом: названы главные автоновинки марта

В российские автосалоны уже начали завозить новые авто 2024 года

Среди самых долгожданных новинок марта на российском авторынке можно выделить Lada Vesta с двумя педалями. Продажи этой модели стартуют в середине месяца, но цены пока не раскрываются.

Еще стоит обратить внимание на машины нового бренда Solaris. Их начали выпускать на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Также ожидается ряд китайских бензиновых моделей. Например, на рынке должен появится минивэн GAC M8 с 2-литровым мотором мощностью 231 л.с. и с классическим 8-ступенчатым автоматом.

Еще одна из интересных новинок марта – кроссовер Geely Okavango с семиместной посадкой стоимостью 3,45 млн рублей.

Geely Okavango

Oting Paladin

Стоит упомянуть и Oting Паладин. Настоящий рамный японский внедорожник с полным приводом, понижающей передачей и блокировками станет доступен для россиян за 3,8 млн рублей.

Также Jetour презентовал кроссовер T2, и это самая дорогая модель в линейке бренда. В базовой комплектации ее цена составит 3,759 млн рублей

Что касается электрокаров и гибридов, то среди них можно выделить кроссовер Wey 05 и седан Avatr 12. Первый – довольно крупный автомобиль, по габаритам он сравним, например, с Lexus RX. Это подзаряжаемый гибрид.

Avatr 12

Он создан на базе кроссовера Avatr 11, но отличается по стилю интерьера, напоминая не классику, а футуризм. Электромобиль Avatr 12 есть в продаже у одного столичного дилера, он стоит 8,3 млн руб. Другие заявляют о готовности также привезти новинку.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews