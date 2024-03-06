Дисплеи признаны опасными для жизни: в ЕС хотят вернуть физические кнопки в авто
В Евросоюзе автоэксперты перестанут давать высокие оценки безопасности авто, оснащенных множеством дисплеев, сообщает Times со ссылкой на директора по развитию ассоциации EuroNCAP Мэтью Эйвери. Эта компания занимается проведением независимых краш-тестов.
В январе 2026 года Euro NCAP намеревается установить новый протокол для оценки безопасности машин. При этом одним из важных пунктов станет наличие физических кнопок управления.
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Эйвери отмечает, что мода последних лет среди автопроизводителей устанавливать максимум сенсорных панелей стала общеотраслевой проблемой. В EuroNCAP уверены, что именно из-за дисплеев водители часто отвлекаются в процессе вождения, поэтому возрастает риск ДТП.
В ассоциации планируют поощрять автопроизводителей за использование физических элементов управления как минимум для основных функций. Имеются в виду поворотники, кнопка «аварийки», звуковой сигнал и клавиша экстренного вызова системы eCall (европейский аналог ЭРА-ГЛОНАСС).
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Источник: The Times