Дисплеи признаны опасными для жизни: в ЕС хотят вернуть физические кнопки в авто

В ЕС снизят рейтинг безопасности автомобилей с экранами в салоне

В Евросоюзе автоэксперты перестанут давать высокие оценки безопасности авто, оснащенных множеством дисплеев, сообщает Times со ссылкой на директора по развитию ассоциации EuroNCAP Мэтью Эйвери. Эта компания занимается проведением независимых краш-тестов.

В январе 2026 года Euro NCAP намеревается установить новый протокол для оценки безопасности машин. При этом одним из важных пунктов станет наличие физических кнопок управления.

Эйвери отмечает, что мода последних лет среди автопроизводителей устанавливать максимум сенсорных панелей стала общеотраслевой проблемой. В EuroNCAP уверены, что именно из-за дисплеев водители часто отвлекаются в процессе вождения, поэтому возрастает риск ДТП.

В ассоциации планируют поощрять автопроизводителей за использование физических элементов управления как минимум для основных функций. Имеются в виду поворотники, кнопка «аварийки», звуковой сигнал и клавиша экстренного вызова системы eCall (европейский аналог ЭРА-ГЛОНАСС).

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Источник: The Times