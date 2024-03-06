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Дисплеи признаны опасными для жизни: в ЕС хотят вернуть физические кнопки в авто

В ЕС снизят рейтинг безопасности автомобилей с экранами в салоне

В Евросоюзе автоэксперты перестанут давать высокие оценки безопасности авто, оснащенных множеством дисплеев, сообщает Times со ссылкой на директора по развитию ассоциации EuroNCAP Мэтью Эйвери. Эта компания занимается проведением независимых краш-тестов.

В январе 2026 года Euro NCAP намеревается установить новый протокол для оценки безопасности машин. При этом одним из важных пунктов станет наличие физических кнопок управления.

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Эйвери отмечает, что мода последних лет среди автопроизводителей устанавливать максимум сенсорных панелей стала общеотраслевой проблемой. В EuroNCAP уверены, что именно из-за дисплеев водители часто отвлекаются в процессе вождения, поэтому возрастает риск ДТП.

В ассоциации планируют поощрять автопроизводителей за использование физических элементов управления как минимум для основных функций. Имеются в виду поворотники, кнопка «аварийки», звуковой сигнал и клавиша экстренного вызова системы eCall (европейский аналог ЭРА-ГЛОНАСС).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры подняли цены на иранские седаны Iran Khodro Dena.

Источник: The Times

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
06.03.2024
Фото:Unsplash
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