В МИД пригрозили Литве ответными мерами за конфискацию автомобилей
Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Ведомство также обратилось к российским гражданам, призывая их принять меры для минимизации возможных рисков относительно своей собственности.
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Напомним, что через три дня истекает установленный срок для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами,, после чего они могут быть конфискованы литовскими властями.
Посольство России в Вильнюсе ранее предупреждало проживающих в Литве россиян об опасности такого развития событий.
Однако, если конфисковывать машины все же будут, Россия рассмотрит это как грубое вмешательство на государственном уровне и примет ответные меры, отметили в российском МИДе.
С 1 марта Литва также ввела ограничения на высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кибартай с поездов, следующих в Калининград или из него. Это было сделано под предлогом «обеспечения безопасности и контроля на границе, учитывая текущую геополитическую обстановку».
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Источник: РИА Новости