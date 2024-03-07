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В МИД пригрозили Литве ответными мерами за конфискацию автомобилей

Россия ответит Литве, если та конфискует автомобили с российскими номерами

Российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ведомство также обратилось к российским гражданам, призывая их принять меры для минимизации возможных рисков относительно своей собственности.

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Напомним, что через три дня истекает установленный срок для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами,, после чего они могут быть конфискованы литовскими властями.

Посольство России в Вильнюсе ранее предупреждало проживающих в Литве россиян об опасности такого развития событий.

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Однако, если конфисковывать машины все же будут, Россия рассмотрит это как грубое вмешательство на государственном уровне и примет ответные меры, отметили в российском МИДе.

С 1 марта Литва также ввела ограничения на высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кибартай с поездов, следующих в Калининград или из него. Это было сделано под предлогом «обеспечения безопасности и контроля на границе, учитывая текущую геополитическую обстановку».

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia/Unsplash
07.03.2024
Фото:Wikimedia/Unsplash
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