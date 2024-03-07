Больше 100 млн евро: на аукционе продадут реплику загадочно исчезнувшего Bugatti

Sotheby’s продаст точную копию Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire

На аукционе Sotheby’s выставят на продажу реплику пропавшего в годы Второй мировой войны купе от Bugatti, а именно копию Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire. Машина, созданная в 1992 году, в точности повторяет исходник 1935 года.

Отыскать следы этой машины пытаются уже не один год, но пока безуспешно. Слухи, будто La Voiture Noire найден, появившиеся года три назад, не подтвердились.

Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire

Реплику построил энтузиаст марки Эрик Кукс с использованием преимущественно оригинальных деталей. Спецификация полностью соответствует оригинальному Type 57 SC. Алюминиевый кузов изготовлен вручную.

9 марта авто выставят на аукционе Sotheby’s в Дубае, где за него, как предварительно подсчитали, могут заплатить 700–900 тысяч долларов (64–82,5 млн рублей). Оригинальный Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire в случае его обнаружения, возможно, окажется одной из самых дорогих машин в мире.

Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire

Так, в 2021 году Bugatti оценила его в 100 млн евро, или 10 млрд рублей.

Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire

Ранее «За рулем» сообщал, что в сегменте SUV в России самыми популярными стали Haval Jolion и Geely Monjaro.

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Источник: Sotheby’s