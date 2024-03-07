Больше 100 млн евро: на аукционе продадут реплику загадочно исчезнувшего Bugatti
На аукционе Sotheby’s выставят на продажу реплику пропавшего в годы Второй мировой войны купе от Bugatti, а именно копию Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire. Машина, созданная в 1992 году, в точности повторяет исходник 1935 года.
Отыскать следы этой машины пытаются уже не один год, но пока безуспешно. Слухи, будто La Voiture Noire найден, появившиеся года три назад, не подтвердились.
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Реплику построил энтузиаст марки Эрик Кукс с использованием преимущественно оригинальных деталей. Спецификация полностью соответствует оригинальному Type 57 SC. Алюминиевый кузов изготовлен вручную.
9 марта авто выставят на аукционе Sotheby’s в Дубае, где за него, как предварительно подсчитали, могут заплатить 700–900 тысяч долларов (64–82,5 млн рублей). Оригинальный Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire в случае его обнаружения, возможно, окажется одной из самых дорогих машин в мире.
Так, в 2021 году Bugatti оценила его в 100 млн евро, или 10 млрд рублей.
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Источник: Sotheby’s