Пробки больше не страшны: на заводе Suzuki начали делать летающие машины

В Японии началось производство летающих автомобилей Suzuki и Skydrive

Компания Skydrive 7 марта сообщила о старте выпуска летающего автомобиля SD-05 (eVTOL) на автозаводе Suzuki в Японии.

Производственная мощность предприятия в городе Ивата позволяет выпускать 100 летающих машин в год. Skydrive намеревается представить летающее авто на выставке Expo-2025, она состоится в 2025 году в японской Осаке.

SD-05

В салоне Skydrive SD-05 три посадочных места, модель оснащена 12 электрическими двигателями и может осуществлять вертикальный взлет и посадку. Максимальная скорость модели составляет 100 км/ч, а ее дальность полета равна 15 км. К 2029 году дальность полета разработчики хотят увеличить до 30 км, а к 2031 году планируется оснастить машину системой автономного пилотирования.

Сейчас модель находится в процессе получения сертификата Японского бюро гражданской авиации (JCAB).

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

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Источник: пресс-служба компании Skydrive