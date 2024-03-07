Аналог Toyota RAV4: в России стартуют продажи нового кроссовера GAC Emkoo

GAC подтвердил, что привезет в Россию альтернативу Toyota RAV4

Китайский автопроизводитель GAC подтвердил, что осенью в РФ стартуют официальные продажи нового кроссовера GAC Emkoo.

По габаритам новая модель сопоставима с Toyota RAV4. Длина GAC Emkoo равна 4680 мм, а размер колесной базы — 2750 мм. Параметры Toyota — 4600 и 2690 мм соответственно.

На китайском рынке Emkoo в базовой сборке оснащается 1,5-литровым турбомотором (177 л.с.; 270 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Далее в линейке следует 2-литровый агрегат (252 л.с.; 400 Нм) в паре с восьмидиапазонным автоматом. Самая высокая цена у гибрида, его мощность равна 182 л.с. Задняя подвеска у кроссовера многорычажная, привод только передний.

В КНР стоимость GAC Emkoo стартует от 120 тыс. юаней (1,5 млн руб.). В РФ цена будет существенно больше. Так, соразмерный Changan CS75 Plus в России продают минимум за 2,85 млн руб. Стоимость более компактного Chery Tiggo 7 же равняется примерно 2,6 млн руб. в стандартной комплектации.

GAC Emkoo

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Источник: «Российская газета»