Неправильно припаркованные машины разрешат таранить

В ГД предложили дать право экстренным службам таранить другие авто

Инициативу, наделяющую экстренные службы правом таранить припаркованные с нарушениями машины, внесут в Госдуму в конце апреля или начале мая. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля — начале мая», — заявил он.

Депутаты ГД от «Единой России» Сергей Колунов и Илья Вольфсон осенью прошлого года направили главе МЧС Александру Куренкову предложение освободить от уголовной и гражданской ответственности сотрудников экстренных служб, находящихся при исполнении, которым приходится таранить припаркованные автомобили при проезде к месту пожара.

Еще парламентарии предложили оснастить машины экстренных служб силовыми бамперами, которые защитят спецтехнику при таких инцидентах.

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Источник: Telegram-канал РИА Новости