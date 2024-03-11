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Столетний Ford за 17 млн рублей: как выглядит раритет

В Самаре владелец продает эксклюзивный Ford Model T 1922 года выпуска

В Самаре владелец решил продать эксклюзивное авто — Ford, выпущенный больше ста лет назад. Объявление о продаже появилось на популярном сайте-агрегаторе. За машину просят 17 млн рублей.

Ford Model T
Ford Model T
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Уточняется, что год выпуска Ford Model T — 1922. Этот двухдверный кабриолет сделан в США. Коробка передач — механическая. Привод — задний.

Пробег составляет 68 000 километров. Лобовое стекло состоит из двух частей, не имеет стеклоочистителей и крепится к деревянной перегородке между моторным отсеком и салоном, для безопасности.

Ford Model T
Ford Model T

В авто установлен деревянный руль диаметром 36 см и приборная панель с единственным датчиком — амперметром, за дополнительную плату предлагается и спидометр. Также уточняется, что бензобак расположен под сиденьем водителя, при этом топливо подается в карбюратор самотёком.

Ford Model T
Ford Model T

Ранее эксперты «За рулем» сравнили паркетники Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.

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Источник: «Авито Авто»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
11.03.2024
Фото:Авито
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