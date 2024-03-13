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Теперь только за деньги: автоконцерн из ФРГ начнет взимать плату за ряд опций

Компания Audi сделала платными некоторые функции в своих автомобилях

Немецкий автопроизводитель Audi решил сделать платными некоторые функции в своих автомобилях, в частности климат-контроль и автоматическое переключение фар.

Комментируя эту новость, автомобильный эксперт Евгений Мельченко назвал решение руководства концерна необоснованным. Теперь в новом автомобиле Audi A3 установить Apple CarPlay и Android Auto можно будет только за отдельную плату.

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«По мне, так это уже не просто перебор, а настоящая шизофрения. Ни за какие сервисы и, уж тем более за климат или фары, платить нормальный человек не станет. Ты покупаешь автомобиль, который уже обладает рядом систем. Они должны работать и точка. Представьте, что вы купили смартфон, а фотоаппарат там можно включить только за плату», — проводит аналогию эксперт.

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Дополнительно платить придется не только за навигационную систему, но даже за функцию климат-контроля. Более того, заплатить нужно будет за функцию автоматического переключения с дальнего света на ближний и обратно. Перестал быть бесплатным и адаптивный круиз-контроль.

А что делать автовладельцам, если в их населенном пункте нет доступа к интернету или водитель не является пользователем глобальной Сети или мировой банковской системы, задается риторическим вопросом Мельченко.

Источник: kuban.newizv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
13.03.2024
Фото:Depositphotos
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