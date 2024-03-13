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Нанял такси, чтобы украсть машину: дерзкого угонщика задержали в Обнинске

В Калужской области таксист по незнанию помог угонщику отбуксировать чужое авто

В Калужской области полицейские задержали 19-летнего парня, который угнал машину после того, как не успел ее купить.

По версии полицейских, фигурант нашел объявление о продаже данного автомобиля на известном сайте. При общении с продавцом он выяснил, что машина уже продана третьему лицу.

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Тогда несостоявшийся покупатель узнал у бывшего владельца авто, где оно находится, и попытался угнать машину, но не смог завести ее. Затем угонщик решил отбуксировать машину с помощью такси и спрятать за городом. Найденный автомобиль полицейские вернули владельцу.

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Источник: сайт УМВД России по Калужской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
13.03.2024
Фото:Unsplash
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