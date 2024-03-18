Рост ставок заставил автоперевозчиков переориентироваться на аренду

«Ъ»: небольшие автоперевозчики начинают отказываться от парка

Повышение ставок по лизингу до 24% годовых привело к тому, что автоперевозчики стали отказываться от собственных парков в пользу аутсорсинга. Грузоперевозчики переориентируют свою деятельность на экспедиторские услуги.

Особенно часто такое решение принимают маленькие компании, а крупные все еще могут себе позволить лизинг. Так, в компании TTG отмечают, что в нынешних условиях лизинг стал невыгодным и доходность очень сильно упала. При этом после нескольких лет эксплуатации прибыльность уменьшается в два раза.

Представители TTG заявили, что рассматривают возможность отказа от собственных транспортных средств в целом. В компании отметили, что при существующих стоимостях основных средств и долгосрочной аренды работа в лизинг в лучшем случае будет бесприбыльной, а с течением времени станет даже убыточной. Главная причина — это постепенное старение ТС в процессе эксплуатации и пропорциональное снижение экономической эффективности его использования.

Компания Bridge Logistics, которая ранее купила 9 тягачей и 16 прицепов, перешла на наемные ТС. При этом объем перевозок не только не сократился, а наоборот, значительно вырос, рассказали в компании.

Ранее «За рулем» сообщал, что Hyundai Creta вернулась в российские салоны.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсант»