Не всем водителям нужно переходить на летние шины в одно и то же время

Водителям рассказали, на что ориентироваться для перехода на летние шины

Для перехода на летние шины водителям советуют ориентироваться на среднесуточную температуру. Обычно менять следует, когда температура поднимается выше шести градусов тепла.

Однако, как уточняет автоэксперт Егор Васильев, для жителей города это правило работает иначе, чем для жителей загородных районов. Если вы живете за городом, лучше переходить на летние шины, когда снег и лед полностью исчезнут с дорог. А это, как правило, бывает позже, чем в городе.

Важно помнить, что с осени прошлого года в России действуют штрафы за использование резины не по сезону или изношенной зимней резины. Поэтому за езду на зимних шинах с 1 июня по 31 августа можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Покупать новые шины лучше всего в конце сезона, советует эксперт. В этот период часто предлагаются максимальные скидки. Это особенно актуально, учитывая постоянный рост цен: за последний год цены на летние шины в России выросли более чем на треть.

Основной рост наблюдается в сегменте премиальных шин из-за существенного изменения структуры поставок. Раньше значительную часть продукции выпускали на территории России, а сейчас приходится закупать за рубежом, что занимает больше времени и стоит дороже.

Стоимость шин массового сегмента изменилась незначительно, добавил специалист.

При выборе шин важно обращать внимание на размер, указанный производителем в руководстве по эксплуатации. Также следует учитывать протектор шины и смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на данной резине. Все эти факторы важны для обеспечения безопасности и комфортной езды.

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Источник: ПРАЙМ