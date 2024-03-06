Это нужно проверить сразу: почему машину ведет в сторону

Автоэксперт Родионов: Уводить машину в сторону может из-за проблем с тормозами

Довольно часто водители при обращении в автосервис жалуются на увод машины в сторону. О возможных причинах такой неисправности рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Он отметил, что самой частой причиной увода машины в сторону является неравномерное давление в шинах. Его эксперт советует проверить сразу же при появлении такой проблемы.

Результатом шиномонтажа в кустарных условиях может стать неверная установка шин с направленным рисунком. Иногда в целях экономии и вовсе на одну ось устанавливают колеса с разным рисунком протектора. Последствием таких действий станет не только увод в сторону, но и в целом минимальная управляемость машины, отметил специалист.

Неравномерный износ шин из-за неверного сход-развала тоже может стать причиной увода автомобиля. Регулировать углы наклона колес эксперт советует после каждой перебортовки или установки новой резины.

Также разобраться, в чем дело, нередко помогает диагностика ходовой части. Из-за изношенных наконечников рулевых тяг может появляться люфт колеса, и результатом станет увод машины в сторону.

Если же автомобиль уводит при торможении, проблема может заключаться в закисании или заклинивании тормозного суппорта, пояснил Родионов.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

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Источник: «Известия»