#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Москва готовит переход на электромобили в такси и каршеринге
6 марта
Москва готовит переход на электромобили в такси и каршеринге
До 2030 года доля электрокаров в парке...
Toyota будет выпускать гибрид и SUV в Бразилии: планы объявят уже через неделю
6 марта
Toyota будет выпускать гибрид и SUV в Бразилии: планы объявят уже через неделю
Toyota вложит миллиарды долларов в экономику...
Обойдемся без Китая: как рост производства запчастей в РФ скажется на ценах авто
6 марта
Обойдемся без Китая: как рост производства запчастей в РФ скажется на ценах авто
Российские предприятия наращивают выпуск...

Это нужно проверить сразу: почему машину ведет в сторону

Автоэксперт Родионов: Уводить машину в сторону может из-за проблем с тормозами

Довольно часто водители при обращении в автосервис жалуются на увод машины в сторону. О возможных причинах такой неисправности рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Он отметил, что самой частой причиной увода машины в сторону является неравномерное давление в шинах. Его эксперт советует проверить сразу же при появлении такой проблемы.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

Результатом шиномонтажа в кустарных условиях может стать неверная установка шин с направленным рисунком. Иногда в целях экономии и вовсе на одну ось устанавливают колеса с разным рисунком протектора. Последствием таких действий станет не только увод в сторону, но и в целом минимальная управляемость машины, отметил специалист.

Неравномерный износ шин из-за неверного сход-развала тоже может стать причиной увода автомобиля. Регулировать углы наклона колес эксперт советует после каждой перебортовки или установки новой резины.

Также разобраться, в чем дело, нередко помогает диагностика ходовой части. Из-за изношенных наконечников рулевых тяг может появляться люфт колеса, и результатом станет увод машины в сторону.

Если же автомобиль уводит при торможении, проблема может заключаться в закисании или заклинивании тормозного суппорта, пояснил Родионов.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / valuavitaly
Количество просмотров 1
06.03.2024
Фото:freepik / valuavitaly
Поделиться:
Оцените материал:
0