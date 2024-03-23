Превысил скорость на 145 км/ч и получил «суперштраф»

Превысивший скорость водитель получил штраф в 1,5 млн долларов

1 480 038 долларов значится в уведомлении о штрафе, который был выписан водителю, превысившему скорость в штате Джорджия (США).

Коннор Като подозревал, что его нарушение скоростного режима может влететь ему в копеечку. 2 сентября он превысил скорость на 145 км/ч в месте, где разрешено 89 км/ч, и его нарушение зафиксировала видеокамера.

Но реальная сумма, указанная в штрафе, повергла Катона в шоковое состояние.

Он немедленно обратился к адвокату, который тоже никогда не слышал о такой мегасумме и успокоил своего клиента, предположив, что в документ при выписке вкралась ошибка.

Однако городские власти сообщили, что никакой ошибки нет, но Като все равно не должен платить столь астрономическую сумму.

Причина гигантской суммы в том, что, согласно закону, если вас поймают в Джорджии на превышении скорости более чем на 56 км/ч, вы получите так называемый «штраф за превышение скорости». Это означает, что обвиняемый должен лично явиться в суд, а сумма пока не установлена и является предметом последующего слушания.

«Сумма, обозначенная в электронной повестке – это просто условный знак. И означает это лишь то, что водители-лихачи должны лично явиться в суд», – объяснил представитель ведомства.

Система автоматически вводит 999 999,99 долларов в качестве базовой суммы, и к ней уже плюсуются другие расходы.

Таким образом, реальная сумма штрафа, которую необходимо заплатить, обсуждается и определяется только в суде. Однако по законам штата Джорджия максимальный штраф за обычное нарушение правил дорожного движения без нанесения ущерба людям или имуществу составляет 1000 долларов.

Хотя в данном случае сдерживающий фактор для водителя, превысившего скорость, возможно, оказался показательным, ему так и не смогли объяснить, откуда взялась конкретная цифра в почти 1,5 млн долларов.

Систему, которая действует с 2017 года, теперь должны пересмотреть, чтобы избежать подобных казусов в будущем.

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Источник: Auto Bild