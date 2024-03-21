Покупатели не спешат отказываться от любимых моделей в пользу «китайцев»

Популярные до кризиса модели стали лидерами спроса на маркетплейсах

Россияне по-прежнему предпочитают европейские и южнокорейские марки автомобилей, несмотря на их отсутствие на официальном российском рынке и увеличение количества китайских автомобилей. В 2023 году, согласно «Авито Авто», наибольшим спросом на маркетплейсах среди автомобилей до трех лет пользовались Hyundai, Kia, Toyota и Volkswagen, особенно модели, которые были популярны в предыдущие годы.

В премиум-сегменте половина топ-10 автомобилей принадлежит BMW, который перестал поставлять свои машины в Россию с 2022 года.

Самыми популярными автомобилями в 2023 году среди тех, что были на момент продажи не старше трех лет, были Hyundai Solaris и Kia Rio, Toyota Camry и Kia K5, а также Volkswagen Polo и Kia Sportage. Список также включал Lada Granta и Vesta, а также две модели Geely — Monjaro и Coolray.

Модели Geely активно ввозились в Россию обходом официальных дистрибьюторов, но с 1 апреля 2023 года правительство России поставило преграду такой практике. Тем временем, завод Hyundai в Петербурге был выкуплен АГР, что может привести к возвращению на российский рынок моделей Hyundai и Kia.

Впрочем, ситуация может измениться, и спрос на немецкие и корейские автомобили снизится из-за изменений в таможенном законодательстве и увеличения утильсбора, полагают эксперты.

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Источник: «Коммерсант»