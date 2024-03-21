Эффект будет противоположным: эти напитки не помогут взбодриться за рулем

Диетолог Саволюк: Пить энергетики в долгой поездке бесполезно

Некоторые распространенные способы взбодриться за рулем в действительности неэффективны, сообщила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Часто уставшие водители начинают налегать на сладкое: быстрые углеводы стимулируют нервную систему и дают эффект возбуждения. Но оно длится всего 3-5 минут. Сладкое быстро закисляет внутреннюю среду организма, в итоге мозг работает хуже.

«То есть через 5 минут вы будете еще более заторможенным, чем прежде», – предупредила специалист.

Она прибавила, что такой же, обратный, эффект имеют кофе и энергетики. Последние тоже только маскируют усталость. Они содержат много сахара и кофеина, которые дают лишь краткосрочный эмоциональный подъем.

Из-за частого потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно подстегивают, и со временем перестает вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрость, отметила врач.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РСТ прогнозируют рост цен на отдых в РФ в среднем на 15% в 2024 году.

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Источник: «Газета.Ru»