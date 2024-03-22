Камеры на дорогах скоро будут выявлять еще одно нарушение

РСА: внедрение автоматического контроля за наличие ОСАГО хотят ускорить

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ускорить включение дорожных камер в проверку наличия полисов ОСАГО у водителей.

По его словам, это позволит региональным бюджетам ежегодно получать около 2 млрд рублей за счет сбора от штрафов.

Запуск системы автоматической проверки полисов планируется уже более пяти лет, однако некоторые проблемы, возможно, связанные с модернизацией информационной системы МВД «Паутина» в рамках гособоронзаказа, мешают этому процессу.

По данным газеты «Коммерсант», все технические вопросы были решены еще год назад. Штрафы за отсутствие полиса, скорее всего, будут выноситься не чаще одного раза в сутки, но для этого потребуются изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

Обмен информацией для выявления нарушителей будет происходить между ГИБДД и Национальной страховой информационной системой, курируемой Банком России.

В то же время Госдума в первом чтении уже приняла законопроект, исключающий проверку наличия полиса ОСАГО при регистрации автомобиля в ГИБДД. Страховщики были против, но документ готовится ко второму чтению.

В связи с этим Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает ускорение работы по запуску проверки наличия полисов ОСАГО. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что исключение обязанности предоставить полис ОСАГО при регистрации автомобиля в ГИБДД может привести к уменьшению контроля за исполнением обязанности страховать гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Между тем, отсутствие полисов ОСАГО обычно характерно для аварийных водителей. Это может снизить защиту имущественных прав потерпевших в ДТП, вынуждая их взыскивать ущерб в судебном порядке, что обычно занимает много времени. А если виновник аварии неплатежеспособен - вообще не дает возможности получить возмещение, отметил глава РСА.

Кстати, с недавних пор появилась возможность оформить краткосрочный полис ОСАГО, и некоторым категориям автовладельцев это может быть выгодно. Например, для тех, кто использует машину сезонно - дачников или владельцев ретроавтомобилей или, скажем, кабриолетов, на которых выезжают время от времени.

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Источник: РСА, «Коммерсант»