1.5 турбо (177 л.с.), робот и цена до 3 млн: к нам приехал новый семейный кроссовер

В России начались продажи кроссовера BAIC X75 по цене от 2,99 млн рублей

Флагманский BAIC X75, продажи которого начались в России, оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем Евро-6 мощностью 177 л.с. Мотор работает в паре с роботизированной коробкой 7DCT.

Длина, ширина и высота BAIC X75 (мм) – 4745, 1892 и 1715 соответственно, колесная база – 2800 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм.

Предназначен автомобиль для комфортных поездок большой семьей: на задний ряд выведены воздуховоды, спинки сидений регулируются по углу наклона, а в задний подлокотник может быть интегрирован пульт управления мультимедиа и функционалом кресел.

В салоне 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и отдельный дисплей управления климатом.

Кроссовер предлагают в 4 комплектациях: Comfort, Luxury, Luxury Pro, Exclusive.

В начальной версии Comfort (2 990 000 рублей) автомобиль оснащен камерой заднего вида с динамической разметкой, круиз-контролем, 11 системами активной безопасности, подогревом передних сидений и зеркал, форсунок стеклоомывателя, дистанционным запуском двигателя.

В салоне 2-зонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией, поясничным подпором и электрорегулировками.

Комплектация Luxury доступна за 3 200 000 рублей, в нее добавлены подогревы ветрового стекла и руля, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием, системы автоматического включения дальнего света, удержания в полосе движения, предупреждения фронтального столкновения и система автономного экстренного торможения.

У BAIC X75 Luxury Pro (3 280 000 рублей) панорамная крыша с электроприводом, а в топовой Exclusive за 3 410 000 рублей предложат вентиляцию сидений и массажа для всех пассажиров, дополнительную поддержку для ног переднего пассажира (Ottoman), систему автопарковки и камер кругового обзора.

Покупателям доступны 6 цветов окраски кузова, а для комплектации Exclusive предусмотрено двухцветное решение с черной крышей.

Ранее седан BAIC U5 Plus и компактный кроссовер BAIC X35 дополнительно адаптировали для российского рынка, их комплектации стали богаче, а X35 еще и заметно подешевел.

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Источник: BAIC