#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автобус FAW Hongqi Guoyue 2024
26 марта
Новый автобус FAW – неожиданный конкурент ГАЗели
Автобус FAW Hongqi Guoyue в пяти версиях...
Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»
26 марта
Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»
Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне на брянской...
В России усилят защиту Крымского моста — Минтранс разработал законопроект
26 марта
В России усилят защиту Крымского моста — Минтранс разработал законопроект
Минтранс РФ: за безопасность Крымского моста...

Начал пинать ногами: водитель Мерседеса без номеров устроил «разборки» со скорой

На заблокировавшего проезд скорой водителя заведут уголовное дело на Кубани

Инцидент произошел на трассе в станице Динской в прошлые выходные. В Сети появилась видеозапись конфликта между водителями иномарки и машины скорой медпомощи. Сотрудниками Госавтоинспекции Динского района в рамках проведенной проверки была установлена личность водителя автомобиля Mercedes-Benz.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Эти кроссоверы не любят перекупы – 5 нераскрученных и (потому) выгодных предложений

Им оказался 43-летний житель Республики Адыгея. На мужчину составлены и направлены на рассмотрение в суд материалы по ч. 2 ст. 12.17 КоАП по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Также возбуждено административное расследование по статье 12.27 КоАП РФ за факт оставления места ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что под Ярославлем пострадавший в ДТП мужчина угнал скорую и врезался в грузовик.

Источник: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:ЧП Краснодар
26.03.2024
Фото:ЧП Краснодар
Поделиться:
Оцените материал:
0