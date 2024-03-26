Начал пинать ногами: водитель Мерседеса без номеров устроил «разборки» со скорой

На заблокировавшего проезд скорой водителя заведут уголовное дело на Кубани

Инцидент произошел на трассе в станице Динской в прошлые выходные. В Сети появилась видеозапись конфликта между водителями иномарки и машины скорой медпомощи. Сотрудниками Госавтоинспекции Динского района в рамках проведенной проверки была установлена личность водителя автомобиля Mercedes-Benz.

Им оказался 43-летний житель Республики Адыгея. На мужчину составлены и направлены на рассмотрение в суд материалы по ч. 2 ст. 12.17 КоАП по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Также возбуждено административное расследование по статье 12.27 КоАП РФ за факт оставления места ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что под Ярославлем пострадавший в ДТП мужчина угнал скорую и врезался в грузовик.

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Источник: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю