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Автопроизводителей обвинили в краже персональных данных
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Автопроизводителей обвинили в краже персональных данных
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Автопроизводителей обвинили в краже персональных данных

CNBC: через 4 года 95% машин будут подключены к интернету

Автоэксперты прогнозируют, что машины будут собирать и делиться большим количеством информации о водителях.

По данным Counterpoint, к 2030 году свыше 95% новых авто будут иметь встроенные средства связи. Машины станут обмениваться информацией друг с другом, но также и собирать избыточные данные о водителях.

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Старший аналитик Counterpoint Парв Шарма уже обвинил автозаводы в краже персональных данных. Он отметил, что настройки конфиденциальности обычно прячут глубоко в прошивке машины. Автопроизводителям выгодно собирать данные о клиентах. В отчете McKinsey за 2021 год сказано, что на продаже информации о водителях третьим лицам автомобильные компании могут зарабатывать $250-400 млрд.

Также журналисты CNBC упомянули отчет Mozilla. Ее аналитики изучили современные автомобили в плане сохранения данных. «Автомобили – худшая категория продуктов, которую мы когда-либо проверяли с точки зрения конфиденциальности», – подвели итог специалисты.

Журналисты пришли к выводу, что опасающиеся за сохранность своих данных люди должны тщательно проверять настройки своей машины. Они рекомендуют покупать старые версии машин, без умных функций.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

Источник: CNBC

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
26.03.2024
Фото:freepik / freepik
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