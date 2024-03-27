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Груда железа: в Подмосковье грузовик протаранил 7 легковушек

На трассе М-2 «Крым» грузовик столкнулся с 7 легковыми машинами, пострадали двое

В Московской области на трассе М-2 «Крым» фура столкнулась с 7 легковыми машинами. В результате аварии пострадали два человека, им оказывается необходимая медпомощь.

По предварительным данным, 26 марта примерно в 21:30 на 28-м км автодороги М2 «Крым» в сторону области произошло попутное столкновение одного грузового и семи легковых автомобилей. В результате инцидента пострадали два человека, они получают необходимую медпомощь.

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На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на этом участке дороги затруднено. В полиции просят водителей искать пути объезда.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный и недорогой Honda Crosstour.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ГУ МВД РФ по Московской области
27.03.2024
Фото:ГУ МВД РФ по Московской области
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