Сгорели 2 машины, ранены 10 человек: что известно о массовой аварии в Курске

В Курске в массовом ДТП с автобусами и машинами пострадали 10 человек

В центре Курска автобус протаранил несколько машин и въехал в другой автобус, от удара два автомобиля — УАЗ и LADA Largus — загорелись, информирует управление МЧС Курской области. В аварии пострадали десять человек.

Уточняется, что на улице Дзержинского в центре Курска у автобуса вышли из строя тормоза. Он наехал на несколько автомобилей и столкнулся в лоб с другим автобусом. В аварии были повреждены семь ТС, два из них сгорели. Пострадавшие получают необходимую медпомощь.

Правительство региона со ссылкой на Минтранс подтвердило версию про отказ тормозов. Водитель не смог применить экстренное троможение.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источники: Telegram-канал МЧС Курской области

Telegram-канал пресс-службы полиции Курской области

Telegram-канал правительства Курской области