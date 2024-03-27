Сгорели 2 машины, ранены 10 человек: что известно о массовой аварии в Курске
В центре Курска автобус протаранил несколько машин и въехал в другой автобус, от удара два автомобиля — УАЗ и LADA Largus — загорелись, информирует управление МЧС Курской области. В аварии пострадали десять человек.
Уточняется, что на улице Дзержинского в центре Курска у автобуса вышли из строя тормоза. Он наехал на несколько автомобилей и столкнулся в лоб с другим автобусом. В аварии были повреждены семь ТС, два из них сгорели. Пострадавшие получают необходимую медпомощь.
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Правительство региона со ссылкой на Минтранс подтвердило версию про отказ тормозов. Водитель не смог применить экстренное троможение.
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Источники: Telegram-канал МЧС Курской области
Telegram-канал пресс-службы полиции Курской области
Telegram-канал правительства Курской области