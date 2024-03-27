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Сгорели 2 машины, ранены 10 человек: что известно о массовой аварии в Курске

В Курске в массовом ДТП с автобусами и машинами пострадали 10 человек

В центре Курска автобус протаранил несколько машин и въехал в другой автобус, от удара два автомобиля — УАЗ и LADA Largus — загорелись, информирует управление МЧС Курской области. В аварии пострадали десять человек.

Уточняется, что на улице Дзержинского в центре Курска у автобуса вышли из строя тормоза. Он наехал на несколько автомобилей и столкнулся в лоб с другим автобусом. В аварии были повреждены семь ТС, два из них сгорели. Пострадавшие получают необходимую медпомощь.

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Правительство региона со ссылкой на Минтранс подтвердило версию про отказ тормозов. Водитель не смог применить экстренное троможение.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине.

Источники: Telegram-канал МЧС Курской области

Telegram-канал пресс-службы полиции Курской области

Telegram-канал правительства Курской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Правительство Курской области
Количество просмотров 1
27.03.2024
Фото:Правительство Курской области
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