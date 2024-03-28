Дешевле Lada Vesta: на рынок вышла Kia Sonet узбекской сборки

В Узбекистане началось производство Kia Sonet за 1,5 млн рублей

В Узбекистане на заводе ADM Jizzakh началось производство машин Kia Sonet. Сообщается, что этот автомобиль стал первой моделью марки, которую выпускают в Джизаке по полному технологическому циклу, включающему сварку и покраску кузова.

Kia Sonet

Модель оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем на 115 л. с. и шестиступенчатой механической или вариаторной трансмиссией. Стоимость авто будет начинаться от 200 млн сумов (около 1,46 млн рублей по текущему курсу).

Завод ADM Jizzakh предоставляет гарантию на модель в течение 5 лет или до пробега 150 тысяч километров.

Точные цены и конфигурации Kia Sonet станут известны в апреле.

Kia Sonet

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Источник: www.uzdaily.uz