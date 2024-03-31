Новый «китаец» Omoda S5 – что тут за мотор и коробка?

«За рулем» рассказал о бензиновых турбодвигателях 1.5, ставящихся на Omoda S5

Новые седаны Omoda S5 уже появились в автосалонах официальных дилеров марки. Напомним, что сейчас наше издание проводит розыгрыш такого автомобиля – вы можете стать его обладателем совершенно бесплатно, приняв участие в конкурсе. Об условиях вы прочитаете ниже. А пока эксперт «За рулем» Александр Виноградов расскажет вам, что у этих машин под капотом.

В своем обзоре Александр говорит, что для начальной версии Omoda S5 (есть еще продвинутая версия GT, но о ней – разговор особый) доступно два бензиновых двигателя объемом 1,5 л. Движки россиянам уже знакомы – их ставят на Chery Tiggo 4 Pro.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Даже у самой простой S5 нет варианта с механикой. Атмосферный мотор мощностью 113 л.с. работает только в паре с вариатором CVT018. Omoda S5 с базовым двигателем не может похвастать хорошей динамикой. Разгон до 100 км/ч занимает больше чем 13 секунд.

Турбомотор развивает 147 л.с. и 210 Н.м. Работает в паре с вариатором, но другой модели – CVT25. Эта коробка переваривает больший крутящий момент и имеет девять квазиступеней в ручном режиме переключения. С этим тандемом Omoda S5 едет заметно веселее. «Сотню» седан набирает быстрее 10 секунд.

Еще один плюс: оба двигателя допускают использование АИ-92. Хотя кормить им регулярно турбомотор с непосредственным впрыском стоит только в экстренных случаях. Когда на заправке (вдруг!) закончилось высокооктановое топливо.

Базовый двигатель не поражает динамикой, но вполне надежен и экономичен.

Напоминаем всем читателям «За рулем», что новый красный седан Omoda S5 в базовой комплектации Life издание разыгрывает в конкурсе, где может принять участие любой желающий.

Как выиграть Omoda S5?

Бесплатно стать обладателем седана Omoda S5 очень просто!

До 2 апреля посетите любой официальный дилерский центр Omoda в своем городе и пройдите тест-драйв седана Omoda S5. Свои впечатления и эмоции опишите в материале, снимите фото и видео. Затем опубликуйте пост в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5. Не забудьте открыть доступ к профилю!

До 26 апреля соберите максимальное количество лайков под своим тест-драйвом. По правилам, десять самых популярных постов с наибольшим количеством «лайков» выйдут в полуфинал и будут опубликованы на сайте акции. Авторы постов, набравших больше всего лайков, поборются за главный приз – седан Omoda S5.

C 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиа-холдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты, определит трех лучших тест-пилотов. Победитель получит автомобиль Omoda S5 . Занявшим второе и третье места достанутся кубки и ценные призы. А еще их захватывающие тест-драйвы опубликуют в журнале «За рулем».

Желаем удачи!

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