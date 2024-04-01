Призывникам разрешат раньше сдать экзамен на права

Направленные военкоматом призывники могут сдать экзамен на категорию СЕ с 17 лет

Призывники, направленные военкоматами, смогут сдать экзамен на право управления грузовым автомобилем с прицепом (СЕ) с 17 лет. Это следует из вступившего 1 апреля в силу закона.

«Лица, прошедшие соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов, а также лица, проходящие военную службу, допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством категории С (грузовые автомобили массой более 7,5 тонн), СЕ (грузовики с прицепом массой более 750 кг) и подкатегорий С1 (легкие грузовики массой от 3,5 до 7,5 тонн), С1Е (легкие грузовики с прицепом массой более 750 кг) по достижении 17-летнего возраста».

При этом, согласно закону, получить категорию СЕ они смогут одновременно с категорией С без необходимого в настоящее время 12-месячного стажа. Но управлять грузовиками с прицепами до достижения такого стажа они смогут только в период прохождения службы и только на автомобилях, которые принадлежат Вооруженным силам РФ.

Кроме того, с 1 апреля к сдаче экзаменов на право управления трициклами, квадрициклами, средними грузовиками будут допускать с 17 лет (раньше - с 18 лет).

Также с сегодняшнего дня меняются правила проведения экзамена в ГИБДД. В чем-то процедуру упростили, а в чем-то усложнили. Подробнее в нашем материале.

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Источник: ТАСС