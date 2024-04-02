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Мотор 1.5 турбо, полный привод, японская сборка: этот кроссовер круче Аутлендера

«За рулем» рассказал, как выбрать Mitsubishi Eclipse Cross на вторичном рынке

Есть модели, которые раньше покупатели обходили стороной: они казались неоправданно дорогими. Но прошло время, и сейчас на вторичном рынке они могут дать фору многим «любимчикам», в том числе по цене.

Среди сравнительно доступных моделей эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев посоветовал обратить внимание на Mitsubishi Eclipse Cross.

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В России кроссовер продавался официально с 2018 года. Сейчас его цена – от 1,6 млн рублей за шестилетние машины, включая те, что проехали менее 100 тысяч км.

Более половины из них имеют полный привод. По размерам Eclipse Cross располагается между моделями ASX и Outlander. Такой кроссовер пяти-шести лет, в среднем, стоит на 100-150 тысяч рублей дешевле, чем более компактный ASX. Eclipse Cross оснащен богаче, чем ASX, и имеет обширный набор электроники. Простых комплектаций и не было. Кроме того, кроссовер собирается в Японии, в отличие от ASX, который производится в Иллинойсе, и Outlander, который собирался в Калуге.

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Потенциальные недостатки – дорожный просвет всего лишь 183 мм (у ASX и то больше) и наддувный мотор 1.5. Однако, учитывая невеликие пробеги большинства предлагаемых Eclipse Cross, о состоянии двигателя беспокоиться рано. Хотя это агрегат (индекс 4B40) с прямым впрыском, которому разрешен АИ-92 (по уму, его лучше не применять). Мощность 163 или 150 л.с. – в версии, адаптированной под наши налоги.

Мотор сочетается с вариатором Jatco JF016E. Такой же у ASX и Аутлендера, так что тут Eclipse Cross не лучше и не хуже. Вариант с механикой существует, но выловить его почти нереально. Равно как и дуэт дизеля с гидроавтоматом – официально машины с таким силовым агрегатом у нас не продавали.

За те же деньги несложно найти и Outlander, но пробег его будет на 50-100 тысяч км больше. А брать машину с вариатором при пробеге «около 150» рискованно.

Японский кроссовер с безотказными моторами и богатым оснащением по цене недорогого «китайца»

Из списка «нераскрученных» моделей стоит присмотреться еще к нескольким вариантам.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:фирма-производитель и «За рулем»
Количество просмотров 1
02.04.2024
Фото:фирма-производитель и «За рулем»
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Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mitsubishi Eclipse Cross  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.

Недостатки:

Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.

Комментарий:

присматривал авто в салоне.

-2