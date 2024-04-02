Мотор 1.5 турбо, полный привод, японская сборка: этот кроссовер круче Аутлендера
Есть модели, которые раньше покупатели обходили стороной: они казались неоправданно дорогими. Но прошло время, и сейчас на вторичном рынке они могут дать фору многим «любимчикам», в том числе по цене.
Среди сравнительно доступных моделей эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев посоветовал обратить внимание на Mitsubishi Eclipse Cross.
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В России кроссовер продавался официально с 2018 года. Сейчас его цена – от 1,6 млн рублей за шестилетние машины, включая те, что проехали менее 100 тысяч км.
Более половины из них имеют полный привод. По размерам Eclipse Cross располагается между моделями ASX и Outlander. Такой кроссовер пяти-шести лет, в среднем, стоит на 100-150 тысяч рублей дешевле, чем более компактный ASX. Eclipse Cross оснащен богаче, чем ASX, и имеет обширный набор электроники. Простых комплектаций и не было. Кроме того, кроссовер собирается в Японии, в отличие от ASX, который производится в Иллинойсе, и Outlander, который собирался в Калуге.
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Потенциальные недостатки – дорожный просвет всего лишь 183 мм (у ASX и то больше) и наддувный мотор 1.5. Однако, учитывая невеликие пробеги большинства предлагаемых Eclipse Cross, о состоянии двигателя беспокоиться рано. Хотя это агрегат (индекс 4B40) с прямым впрыском, которому разрешен АИ-92 (по уму, его лучше не применять). Мощность 163 или 150 л.с. – в версии, адаптированной под наши налоги.
Мотор сочетается с вариатором Jatco JF016E. Такой же у ASX и Аутлендера, так что тут Eclipse Cross не лучше и не хуже. Вариант с механикой существует, но выловить его почти нереально. Равно как и дуэт дизеля с гидроавтоматом – официально машины с таким силовым агрегатом у нас не продавали.
За те же деньги несложно найти и Outlander, но пробег его будет на 50-100 тысяч км больше. А брать машину с вариатором при пробеге «около 150» рискованно.
Из списка «нераскрученных» моделей стоит присмотреться еще к нескольким вариантам.
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Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross (1)
внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.
Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.
присматривал авто в салоне.