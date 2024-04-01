Что изменилось в процедуре сдачи экзаменов на права: 10 важных пунктов

1 апреля стартовал этап реформы подготовки водителей и выдачи водительских прав

С 1 апреля вступили в силу изменения в регламенте по приему экзаменов на водительские права, утвержденные МВД. Нововведения включают несколько пунктов:

Практический экзамен стал удобнее и проще для кандидатов.

1. Теперь начинающий водитель может набрать до семи штрафных баллов, прежде чем экзамен будет остановлен (раньше было пять).

2. Увеличен срок пересдачи экзаменов: после трех неудачных попыток экзамен можно будет сдать не раньше чем через полгода со дня предыдущего экзамена.

3. До экзамена не допустят после обучения в автошколе, не имеющей специального заключения ГИБДД о проверке учебно-материальной базы (раньше обязательной была лишь образовательная лицензия).

4. Водителям, у которых нет минимального годового стажа управления легковым авто или грузовиком, не разрешат сдавать экзамен на категорию D.

5. Курсанта не допустят к сдаче (и замене прав), если он получил повестку в военкомат.

6. На переднем пассажирском сиденье за дублирующими педалями разрешат находиться представителю автошколы (раньше там сидел только экзаменатор от ГИБДД).

7. Водители, у которых одновременно открыты категории B и CE, теперь автоматически получают право управлять легковой машиной с прицепом (категория BE).

8. Иностранцы (кроме граждан Белоруссии) смогут пользоваться своими национальными правами лишь в течение года после получения вида на жительство. Затем нужно будет оформить российские права.

9. Граждане РФ смогут пользоваться иностранными правами в течение года с даты последнего въезда в Россию.

10. До 1 апреля 2025 года можно будет поменять свои удостоверения без сдачи экзаменов (действует льготный период).

Кроме того, призывникам разрешат сдавать экзамен на «грузовые» категории прав с 17 лет. Но управлять грузовиками с прицепами без необходимого стажа они смогут только в период срочной службы и только на автомобилях, которые принадлежат ВС России.

Также Госдума готовит ко второму чтению законопроект о переводе всех водительских медицинских справок в электронную форму.

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Источник: «Коммерсант»