Совет автоэксперта: как теперь покупать иномарку
За покупкой иностранного некитайского автомобиля теперь лучше всего самостоятельно ехать в Киргизию или Казахстан, считает автоэксперт Илья Ушаев.
По его мнению, приобретать Лады и китайские машины лучше всего в автосалоне. А вот для тех, кто рассматривает приобретение иностранного автомобиля, более выгодным вариантом может быть самостоятельный пригон из Киргизии или Казахстана, так как доставка автомобиля до Подмосковья обойдется значительно дороже.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Эксперт пояснил, что за перегон автомобиля обычно берут 10% его стоимости. Следует отметить, что при покупке иномарки и у дилеров в России, и после пригона из другой страны гарантия на транспортное средство отсутствует.
С апреля в России вступили новые правила утильсбора для транспортных средств, ввозимых из стран ЕАЭС. В рамках нововведений будут учитываться и взиматься все недоплаченные налоги и сборы, связанные с занижением таможенной стоимости таких автомобилей. Специалисты прогнозируют, что это приведет к увеличению цены на такие автомобили почти на четверть.
Есть еще вариант – покупка автомобиля из недружественных стран с пробегом. На нашем рынке до сих пор можно найти вполне приемлемые варианты.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: regions.ru