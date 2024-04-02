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Совет автоэксперта: как теперь покупать иномарку

Эксперт Ушаев рекомендует за иномаркой ехать в Киргизию или Казахстан

За покупкой иностранного некитайского автомобиля теперь лучше всего самостоятельно ехать в Киргизию или Казахстан, считает автоэксперт Илья Ушаев.

По его мнению, приобретать Лады и китайские машины лучше всего в автосалоне. А вот для тех, кто рассматривает приобретение иностранного автомобиля, более выгодным вариантом может быть самостоятельный пригон из Киргизии или Казахстана, так как доставка автомобиля до Подмосковья обойдется значительно дороже.

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Эксперт пояснил, что за перегон автомобиля обычно берут 10% его стоимости. Следует отметить, что при покупке иномарки и у дилеров в России, и после пригона из другой страны гарантия на транспортное средство отсутствует.

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С апреля в России вступили новые правила утильсбора для транспортных средств, ввозимых из стран ЕАЭС. В рамках нововведений будут учитываться и взиматься все недоплаченные налоги и сборы, связанные с занижением таможенной стоимости таких автомобилей. Специалисты прогнозируют, что это приведет к увеличению цены на такие автомобили почти на четверть.

Есть еще вариант – покупка автомобиля из недружественных стран с пробегом. На нашем рынке до сих пор можно найти вполне приемлемые варианты.

Источник: regions.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
02.04.2024
Фото:Unsplash
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