Диспетчер переезда, где произошло столкновение автобуса с поездом, был пьян

РЖД выплатят по 3 млн руб. родственникам погибших в ДТП с автобусом на переезде

Рейсовый автобус, следовавший из села Бектышево в Переславль-Залесский, выехал на пути перед поездом №15 (Архангельск – Москва).

Из-за технической поломки автобус застрял на переезде и не смог продолжить движение. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения с автобусом избежать не удалось.

В автобусе кроме водителя находились шесть пассажиров, все они погибли. Машинист поезда получил травмы, пассажиры и сотрудники поездной бригады не пострадали.

Установлено, что диспетчер регулируемого переезда в районе села Берендеево находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы. Но причиной ДТП все равно стала техническая неисправность автобуса.

В РЖД сообщили, что выплатят по 3 млн рублей родственникам погибших.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следственные органы регионального УМВД завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

3 апреля в Переславле-Залесском объявили днем траура в связи с гибелью семи человек в ДТП с автобусом и поездом на железнодорожном переезде.

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Источник: ТАСС