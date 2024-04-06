Водитель вылетел из внедорожника Toyota как пробка из бутылки
34-летний лихач из Кувейта чуть не погиб в результате невероятной аварии, когда из-за безрассудного вождения совершил короткий полет на высоте 5 метров над мелководьем песчаного пляжа. Инцидент с участием Toyota FJ Cruiser был снят на камеру, и видно, что водителю очень повезло, что он остался жив.
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В коротком видеоролике синий FJ Cruiser с белой крышей проезжает по пляжу Абу-эль-Хасания в Кувейте. Вначале внедорожник медленно едет очень близко к берегу, и водитель открывает дверь. Вскоре после этого Toyota ускоряется, а ее левые колеса погружаются в воду. Спустя несколько секунд неровная песчаная местность заставляет машину перевернуться.
В итоге водителя, который, очевидно, не был пристегнут ремнем безопасности, выбрасывает из автомобиля, и, взлетев на 5 метров, он буквально парит в воздухе, прежде чем приземляется на воду.
После этого мы видим, как, прихрамывая, он идет к берегу. После сильного падения на мелководье он все же передвигается самостоятельно.
Сообщается, что водитель, пережив впечатляющую аварию, получил лишь незначительные травмы, чего нельзя сказать о Toyota FJ Cruiser, кузов которого серьезно поврежден. Учитывая, что салон был полностью залит соленой водой, автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит.
К счастью, во время аварии пляж был относительно пуст, что позволило избежать более серьезных последствий.
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Видео: YouTube
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