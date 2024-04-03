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Под налог на роскошь в России попадет еще больше люксовых машин

Минпромторг расширил до 517 моделей список авто, облагаемых налогом на роскошь

Под налог на роскошь в России попадет еще больше люксовых машин – Минпромторг расширил до 517 моделей список авто, облагаемых налогом на роскошь.

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Минпромторг РФ дополнил перечень авто, облагаемых налогом на роскошь. С 2017 года все дорогие автомобили были разделены на 4 класса премиальных сегментов (сейчас два), а также на возрасты машин. К ним применяется повышенный транспортный налог. Перечень обновляют ежегодно.

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В списке машин стоимостью от 10 до 15 млн, с момента производства которых прошло не более 10 лет, приводятся 295 моделей (в 2023 году было 275). В него вошли Audi A8 L 45 TDI V6 183 kW Tiptronic quattro, Chevrolet Tahoe RST и Genesis G90 Elite.

В раздел с машинами от 15 млн, с года выпуска которых прошло не больше 20 лет, входят 222 модели (в 2023 году – 174). Например, Audi Q8 3.0 TDI (231 hp) quattro Tiptronic 2024 MY, Aurus Komendant, Cadillac Escalade Premium Luxury.

Уточняется, что для машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей и не старше 10 лет, а также для машин от 15 млн не старше 20 лет, применяется повышающий коэффициент 3.

Ранее «За рулем» сообщал, что раскрыта цена новой и самой доступной версии Omoda C5.

Источник: Минпромторг

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
03.04.2024
Фото:Depositphotos
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