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Эти нарушения у таксистов фиксируют чаще всего: составлен антирейтинг

МАДИ: инспекторы ведомства выявили самые частые нарушения таксистов в Москве

В Москве с начала года выявлено 1,7 тысячи нарушений в службе такси, одним из частых нарушений является отсутствие медосмотра у водителя перед началом рабочего дня и предрейсового технического контроля транспортного средства. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Отмечается, что на протяжении первых трех месяцев 2024 года инспекторы МАДИ проверили уже 5 тысяч автомобилей такси.

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«Антитоп-3 нарушений таксистов: отсутствовала цветографическая схема на кузове или опознавательный фонарь оранжевого цвета; водитель не прошел медосмотр перед началом рабочего дня; не был проведен предрейсовый технический контроль автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Штрафы за подобные нарушения составляют от 3 тысяч до 50 тысяч рублей, подчеркнули представители МАДИ. Инспекторы МАДИ каждый день выходят на проверки водителей службы такси, чтобы поездки пассажиров стали еще безопаснее.

«Инспекторы МАДИ ежедневно проверяют водителей такси, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее. Четкое соблюдение правил перевозки снижает аварийность и позволяет сделать такси максимально комфортным и надежным видом городского транспорта», — цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
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Фото:Unsplash
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