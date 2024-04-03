Монтер пути не прошел обучение: детали смертельного ДТП с поездом под Ярославлем
Западный межрегиональный СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Уточняется, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность».
Следствием было установлено, что монтер пути 3-го разряда был незаконно допущен к исполнению обязанностей дежурного по ж/д переезду. Он не проходил необходимого обучения. Из-за действий этого работника пассажирский поезд столкнулся с пассажирским автобусом.
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Ранее в пресс-службе СК проинформировали, что монтера пути задержали после столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде станции Берендеево в Ярославской области.
Смертельная авария произошла 1 апреля. Рейсовый автобус угодил под поезд на регулируемом переезде, в результате аварии погибли семь человек, пострадал машинист.
Ранее эксперт «За рулем» дал 3 совета по хранению зимних шин.
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Источник: Telegram-канал Следственного комитета