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Монтер пути не прошел обучение: детали смертельного ДТП с поездом под Ярославлем

СК возбудил дело о халатности после аварии с поездом в Ярославской области

Западный межрегиональный СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Уточняется, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Следствием было установлено, что монтер пути 3-го разряда был незаконно допущен к исполнению обязанностей дежурного по ж/д переезду. Он не проходил необходимого обучения. Из-за действий этого работника пассажирский поезд столкнулся с пассажирским автобусом.

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Ранее в пресс-службе СК проинформировали, что монтера пути задержали после столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде станции Берендеево в Ярославской области.

Смертельная авария произошла 1 апреля. Рейсовый автобус угодил под поезд на регулируемом переезде, в результате аварии погибли семь человек, пострадал машинист.

Ранее эксперт «За рулем» дал 3 совета по хранению зимних шин.

Источник: Telegram-канал Следственного комитета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
03.04.2024
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
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