Олдтаймер-Галерея 2024 — раскрываем пару интересных экспонатов!

«За рулем» рассказал, где можно увидеть мотоциклы ИЖ Калашников и AURUS Merlon

12 апреля в Санкт-Петербурге на площадях КВЦ «Экспофорум» откроется 34-я по счету Олдтаймер-Галерея, крупнейшая в РФ выставка старинных автомобилей и антиквариата. «За рулем» уже подробно рассказывал о предстоящем мероприятии в целом, но теперь в распоряжении у редакции оказалась информация об одном из важнейших участников.

Один из традиционных стендов Олдтаймер-Галереи – это экспозиция Музея Гаража особого назначения. Выставка приурочена ко Дню космонавтики, и по этому случаю Музей ГОНа вспоминает торжественную встречу Юрия Гагарина в сопровождении мотоциклов Почетного эскорта и в память об этом событии представляет эскортные мотоциклы. Два из них – совершенно новые.

ИЖ Калашников

Первая из новинок – это концепт ИЖ Калашников. Инициативная разработка концерна «Калашников», тяжелый эскортный мотоцикл, созданный в 2017 году для проекта «Кортеж».

ИЖ Калашников

«Четырехтактная оппозитная "шестерка" мощностью в полтораста лошадиных сил способна разогнать мотоцикл массой более полтонны до 250 км/ч. Динамика разгона – 3,5 секунды до 100 км/ч. Выпущено два экземпляра», – сообщает пресс-служба Музея ГОНа.

AURUS Merlon

Второй новый «эскортник» – это электромотоцикл AURUS Merlon. Его начали разрабатывать в НАМИ в 2019 году, после освоения производства автомобилей на ЕМП. Среди требований к байку закладывались эксплуатация при температурах до -25°С, способность быстро двигаться по скользкому покрытию, возможность использования с коляской.

AURUS Merlon

«На собственных мощностях НАМИ спроектированы и изготовлены: высоковольтная тяговая аккумуляторная батарея, система управления энергосиловым комплексом, компоненты светотехники, внешние панели и элементы кузова из композитных материалов, пространственная конструкция рамы из высокопрочных алюминиевых сплавов, система термостатирования и другие элементы», – рассказывают в Музее ГОНа.

Словом, посмотреть будет на что, и это только один из стендов! Об остальных – в будущих публикациях «За рулем» и непосредственно на выставке.

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.

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