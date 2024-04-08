#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штраф за забытые права хотят отменить
8 апреля
Штраф за забытые права хотят отменить
«Новые люди» направили в кабмин инициативу об...
Такие Весты TCR выступают в самом мощном классе «Туринг»
8 апреля
Гоночная команда АВТОВАЗа представила новых пилотов – есть сюрпризы!
Владислав Незванкин: Мы кардинально меняем...
Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле
8 апреля
Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле
НАПИ: цены на запчасти для китайских авто...

Приходится ездить на потертых шинах? Этот совет поможет улучшить управляемость

Автоэксперт Мишин: При езде на «лысой» резине поднимите давление на 0,5 атм

По Техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств, предельно допустимая глубина протектора для летних шин, установленных на автомобилях разрешенной массой до 3,5 тонн, равна 1,6 мм.

На сухой дороге это никак не отразится на поведении машины, но если на пути будут лужи, авто потеряет связь с дорогой уже на скорости 65-70 км/ч, что ощутимо раньше, чем на новых шинах с глубиной протектора от 8 до 10 мм, заметил в своем материале эксперт «За рулем» Сергей Мишин. В связи с этим он дал такой совет.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Сергей Мишин, эксперт «За рулем»:

— Если условия заставляют часто ездить на потертых шинах по лужам, поднимите давление на 0,5 атм относительно рекомендованного. Они будут охотнее «резать» воду, а скорость начала аквапланирования поднимется примерно на 5-7 км/ч.

При этом специалист отметил, что все же лучше менять покрышки раньше, чем будет достигнута предельная глубина протектора.

Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
08.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0