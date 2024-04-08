Приходится ездить на потертых шинах? Этот совет поможет улучшить управляемость

Автоэксперт Мишин: При езде на «лысой» резине поднимите давление на 0,5 атм

По Техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств, предельно допустимая глубина протектора для летних шин, установленных на автомобилях разрешенной массой до 3,5 тонн, равна 1,6 мм.

На сухой дороге это никак не отразится на поведении машины, но если на пути будут лужи, авто потеряет связь с дорогой уже на скорости 65-70 км/ч, что ощутимо раньше, чем на новых шинах с глубиной протектора от 8 до 10 мм, заметил в своем материале эксперт «За рулем» Сергей Мишин. В связи с этим он дал такой совет.

Сергей Мишин, эксперт «За рулем»:

— Если условия заставляют часто ездить на потертых шинах по лужам, поднимите давление на 0,5 атм относительно рекомендованного. Они будут охотнее «резать» воду, а скорость начала аквапланирования поднимется примерно на 5-7 км/ч.

При этом специалист отметил, что все же лучше менять покрышки раньше, чем будет достигнута предельная глубина протектора.

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