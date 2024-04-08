Гоночная команда АВТОВАЗа представила новых пилотов – есть сюрпризы!

Владислав Незванкин: Мы кардинально меняем состав команды Lada Sport Rosneft

Руководитель гоночной команды Lada Sport Rosneft Владислав Незванкин заявил, что в 2024 году коллектив «кардинально поменяет состав пилотов». Вместе с тем, команда останется в традиционных для себя классах и дисциплинах, подчеркнул глава коллектива.

Наиболее серьезно поменялся состав пилотов Лады в картинге

Так, в грядущем сезоне кольцевых гонок фирменная команда АВТОВАЗа выступит в классах «Туринг» и «Супер-Продакшн», а также поддержит класс «Национальный», учредив специальный приз. Две обновленные Niva Sport выйдут на старт международного ралли «Шелковый путь». А в чемпионате России по картингу коллектив представят самые юные пилоты Lada Sport Rosneft – тут состав реально практически полностью изменен:

KZ-2 (топовый класс) – Ярослав Шевырталов, Артем Северюхин и Матвей Сонкин;

(топовый класс) – Ярослав Шевырталов, Артем Северюхин и Матвей Сонкин; OK – Герасим Скуланов и Артемий Мельников;

– Герасим Скуланов и Артемий Мельников; Мини – Ярослав Леонтьев.

Такие Весты TCR выступают в самом мощном классе «Туринг»

В кольцевом чемпионате СМП РСКГ самые мощные Lada Vesta TCR («Туринг») будут пилотировать вице-чемпион России в классе SMP TCR Russia Иван Чубаров и новобранец Максим Туриев. Легендарный Кирилл Ладыгин пересядет на Vesta 1.6T («Супер-Продакшн») и станет напарником Леонида Панфилова, начинающего в этом классе уже третий сезон.

Для Нивы Т2 к новому сезону ралли-рейдов обещаны обновления

Кстати, Ладыгин за рулем Весты 1.6T сменил Михаила Митяева, который в новом сезоне... дебютирует в ралли-рейдах на внедорожнике Niva Sport T2 вместе со штурманом Егором Охотниковым! Второй экипаж на Ниве – опытные Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев. До «Шелкового пути» их ждут этапы чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам.