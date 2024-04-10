Нам рассказали, как лучше хранить колеса на дисках

Автоэксперт Рязанов посоветовал хранить колеса на дисках в подвешенном состоянии

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов отмечает, что правильное хранение играет ключевую роль в продлении срока службы шин. Он советует вымыть и высушить покрышки перед длительным хранением, особенно если они использовались в зимних условиях с применением реагентов на дорогах.

Также важно выбрать правильный способ хранения резины. Шины на дисках лучше всего хранить в подвешенном состоянии или укладывать стопкой, а без дисков – вертикально. Оптимальные условия для сохранения эластичности и эффективного сцепления с дорогой включают отсутствие прямых солнечных лучей, температурный режим – от +10 до -25 градусов и влажность не более 60-80%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что к середине следующей недели даже в лесах практически не останется снега.

Из-за высоких температур, которые были в последние дни, снег на открытых участках в Москве и Подмосковье уже полностью растаял, что позволяет москвичам и жителям области переходить на летнюю резину для автомобилей. Еще могут быть кратковременные понижения температуры, но в целом она будет выше среднегодовых значений.

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Источник: Лента.ру