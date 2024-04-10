#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Беспилотник ВСУ
10 апреля
Ни на что не годятся – БПЛА Украины и США оказались «недоразвитыми»
Украинские чиновники раскритиковали...
Водительские удостоверения РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена
10 апреля
Водительские удостоверения РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена
Россияне смогут без экзамена обменять...
Нам рассказали, как лучше хранить колеса на дисках
10 апреля
Нам рассказали, как лучше хранить колеса на дисках
Автоэксперт Рязанов посоветовал хранить колеса...

Ни на что не годятся – БПЛА Украины и США оказались «недоразвитыми»

Украинские чиновники раскритиковали беспилотники США, передаваемые ВСУ

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, в которой в пух и прах разносит беспилотные летательные аппараты США и Украины, применяемые в ходе боевых действий. Несмотря на свою очень высокую цену, они неспособны справляться с поставленными перед ними задачами.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
«Общая репутация американских беспилотников любого вида на Украине такова, что они работают не так хорошо, как другие системы, – заявил директор американского предприятия по производству дронов Skydio Адам Брай. – Это не очень успешная платформа на линии фронта».
Беспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ

По словам же украинских чиновников, американские БПЛА очень «хрупкие» и неспособны противостоять российским средствами радиоэлектронной борьбы, а также системам подавления GPS. Среди других недостатков – БПЛА США не всегда могут оторваться от земли, долетать до нужной точки или поднимать заявленный в характеристиках груз.

«То, что летает сегодня, не сможет летать завтра», – жалуется заместитель министра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский.

Поставщик беспилотников Вооруженным силам Украины (ВСУ) Николай Белесков вовсе обозвал американские беспилотники недоразвитыми.

Несколько российских военных могут обанкротить General Dynamics

В свою защиту (точнее, в защиту своей деловой репутации) компании-производители беспилотников в США говорят о том, что они просто не ожидали, что против их БПЛА будет вестись электронная борьба. И вообще это разработки 2019 года, которые уже давно устарели (но их вынуждены производить). Виной всему многочисленные ограничения на испытания БПЛА, которые действуют в США, – это тормозит почти до ноля разработку новых поколений беспилотников. Кроме того, американским производителям не хватает добротных китайских компонентов (в стране действует запрет на их поставки и использование), чтобы выпускать надежные, но недорогие дроны.

[table id="2066

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:msn.com
10.04.2024
Фото:msn.com
Поделиться:
Оцените материал:
0