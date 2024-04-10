Ни на что не годятся – БПЛА Украины и США оказались «недоразвитыми»

Украинские чиновники раскритиковали беспилотники США, передаваемые ВСУ

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, в которой в пух и прах разносит беспилотные летательные аппараты США и Украины, применяемые в ходе боевых действий. Несмотря на свою очень высокую цену, они неспособны справляться с поставленными перед ними задачами.

«Общая репутация американских беспилотников любого вида на Украине такова, что они работают не так хорошо, как другие системы, – заявил директор американского предприятия по производству дронов Skydio Адам Брай. – Это не очень успешная платформа на линии фронта».

Беспилотник ВСУ

По словам же украинских чиновников, американские БПЛА очень «хрупкие» и неспособны противостоять российским средствами радиоэлектронной борьбы, а также системам подавления GPS. Среди других недостатков – БПЛА США не всегда могут оторваться от земли, долетать до нужной точки или поднимать заявленный в характеристиках груз.

«То, что летает сегодня, не сможет летать завтра», – жалуется заместитель министра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский.

Поставщик беспилотников Вооруженным силам Украины (ВСУ) Николай Белесков вовсе обозвал американские беспилотники недоразвитыми.

В свою защиту (точнее, в защиту своей деловой репутации) компании-производители беспилотников в США говорят о том, что они просто не ожидали, что против их БПЛА будет вестись электронная борьба. И вообще это разработки 2019 года, которые уже давно устарели (но их вынуждены производить). Виной всему многочисленные ограничения на испытания БПЛА, которые действуют в США, – это тормозит почти до ноля разработку новых поколений беспилотников. Кроме того, американским производителям не хватает добротных китайских компонентов (в стране действует запрет на их поставки и использование), чтобы выпускать надежные, но недорогие дроны.

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