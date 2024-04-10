Крутые гонки в Грозном на выходных: расписание и где смотреть

Серия СМП РСКГ Туринг опубликовала расписание гонок на трассе «Крепость Грозная»

«За рулем» напоминает, что уже в ближайшие выходные на автодроме «Крепость Грозная» в городе Грозном пройдут сразу семь зрелищных гонок серии СМП РСКГ Туринг. Это будет открытие сезона – 13 и 14 апреля в столице Чечни состоится первый этап серии, чемпионата и Кубка России!

СМП РСКГ Туринг, автодром «Крепость Грозная»

На гонки, проходящие под патронажем программы SMP Racing, соберутся участники пяти классов, включая зачет мощнейших суперкаров SMP GT4. Начало сезона – важнейший момент, поэтому лучшие гонщики страны будут вести ожесточенную борьбу до самого финиша!

СМП РСКГ Туринг, болид класса SMP GT4

«В пятницу пройдут тренировки, а также квалификации, в которых определится порядок старта в гонках. В субботу зрители увидят четыре гонки, в воскресенье – три. После каждого заезда победители и призеры получат заслуженные кубки под аплодисменты зрителей. В любой из выходных дней поклонники быстрых автомобилей смогут выйти на пит-лейн, чтобы на расстоянии вытянутой руки увидеть последние приготовления команд к решающим стартам», – сообщили «За рулем» в пресс-службе серии СМР РСКГ Туринг.

СМП РСКГ Туринг, класс SMP TCR Russia

13-14 апреля, автодром «Крепость Грозная»

Пятница, 12 апреля

14:20-15:40 Все классы – Тренировки

Все классы – Тренировки 15:50-18:10 Все классы – Квалификации

Суббота, 13 апреля

10:50-11:25 SMP GT4 – Гонка 1

SMP GT4 – Гонка 1 12:05-12:40 Туринг-Лайт и S1600 – Гонка 1

Туринг-Лайт и S1600 – Гонка 1 13:10-13:50 Прогулка зрителей по пит-лейн

Прогулка зрителей по пит-лейн 14:25-15:00 SMP GT4 – Гонка 2

SMP GT4 – Гонка 2 15:40-16:15 SMP TCR Russia и Супер-продакшн – Гонка 1

Воскресенье, 14 апреля

10:10-11:40 Все классы – Разминки

Все классы – Разминки 12:10-12:40 Туринг-Лайт и S1600 – Гонка 2

Туринг-Лайт и S1600 – Гонка 2 13:10-13:50 Прогулка зрителей по пит-лейн

Прогулка зрителей по пит-лейн 14:30-15:00 SMP TCR Russia и Супер-продакшн – Гонка 2

SMP TCR Russia и Супер-продакшн – Гонка 2 15:40-16:10 SMP GT4 – Гонка 3

СМП РСКГ Туринг, Грозный. Машины классов Туринг-Лайт и S1600

Важно: на протяжении всех заездов 13 и 14 апреля вход на автодром будет свободным! А если не получается присутствовать лично, следить за событиями на трассе можно в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета». Кроме того, прямые трансляции будут доступны на платформе ВК Видео.

СМП РСКГ Туринг, объединенный старт гонки классов SMP TCR Russia и Супер-продакшн