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Крутые гонки в Грозном на выходных: расписание и где смотреть

Серия СМП РСКГ Туринг опубликовала расписание гонок на трассе «Крепость Грозная»

«За рулем» напоминает, что уже в ближайшие выходные на автодроме «Крепость Грозная» в городе Грозном пройдут сразу семь зрелищных гонок серии СМП РСКГ Туринг. Это будет открытие сезона – 13 и 14 апреля в столице Чечни состоится первый этап серии, чемпионата и Кубка России!

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СМП РСКГ Туринг, автодром «Крепость Грозная»
СМП РСКГ Туринг, автодром «Крепость Грозная»

На гонки, проходящие под патронажем программы SMP Racing, соберутся участники пяти классов, включая зачет мощнейших суперкаров SMP GT4. Начало сезона – важнейший момент, поэтому лучшие гонщики страны будут вести ожесточенную борьбу до самого финиша!

СМП РСКГ Туринг, болид класса SMP GT4
СМП РСКГ Туринг, болид класса SMP GT4
«В пятницу пройдут тренировки, а также квалификации, в которых определится порядок старта в гонках. В субботу зрители увидят четыре гонки, в воскресенье – три. После каждого заезда победители и призеры получат заслуженные кубки под аплодисменты зрителей. В любой из выходных дней поклонники быстрых автомобилей смогут выйти на пит-лейн, чтобы на расстоянии вытянутой руки увидеть последние приготовления команд к решающим стартам», – сообщили «За рулем» в пресс-службе серии СМР РСКГ Туринг.
СМП РСКГ Туринг, класс SMP TCR Russia
СМП РСКГ Туринг, класс SMP TCR Russia

13-14 апреля, автодром «Крепость Грозная»

Пятница, 12 апреля

  • 14:20-15:40 Все классы – Тренировки
  • 15:50-18:10 Все классы – Квалификации

Суббота, 13 апреля

  • 10:50-11:25 SMP GT4 – Гонка 1
  • 12:05-12:40 Туринг-Лайт и S1600 – Гонка 1
  • 13:10-13:50 Прогулка зрителей по пит-лейн
  • 14:25-15:00 SMP GT4 – Гонка 2
  • 15:40-16:15 SMP TCR Russia и Супер-продакшн – Гонка 1

Воскресенье, 14 апреля

  • 10:10-11:40 Все классы – Разминки
  • 12:10-12:40 Туринг-Лайт и S1600 – Гонка 2
  • 13:10-13:50 Прогулка зрителей по пит-лейн
  • 14:30-15:00 SMP TCR Russia и Супер-продакшн – Гонка 2
  • 15:40-16:10 SMP GT4 – Гонка 3
СМП РСКГ Туринг, Грозный. Машины классов Туринг-Лайт и S1600
СМП РСКГ Туринг, Грозный. Машины классов Туринг-Лайт и S1600

Важно: на протяжении всех заездов 13 и 14 апреля вход на автодром будет свободным! А если не получается присутствовать лично, следить за событиями на трассе можно в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета». Кроме того, прямые трансляции будут доступны на платформе ВК Видео.

СМП РСКГ Туринг, объединенный старт гонки классов SMP TCR Russia и Супер-продакшн
СМП РСКГ Туринг, объединенный старт гонки классов SMP TCR Russia и Супер-продакшн

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 912
10.04.2024
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